Covid: Mattarella, 'ci siamo rialzati, ripartenza iniziata, lunga e non senza difficoltà'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - La pandemia ha inferto ferite profonde: sociali, economiche, morali. Eppure ci siamo rialzati. Grazie al comportamento responsabile degli italiani –anche se tra perduranti difficoltà che richiedono di mantenere adeguati livelli di sicurezza- ci siamo avviati sulla strada della ripartenza; con politiche di sostegno a chi era stato colpito dalla frenata dell'economia e della società e grazie al quadro di fiducia suscitato dai nuovi strumenti europei. Una risposta solidale, all'altezza della gravità della situazione, che l'Europa è stata capace di dare e a cui l'Italia ha fornito un contributo decisivo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

"Abbiamo anche trovato dentro di noi -ha rivendicato il Capo dello Stato- le risorse per reagire, per ricostruire. Questo cammino è iniziato. Sarà ancora lungo e non privo di difficoltà. Ma le condizioni economiche del Paese hanno visto un recupero oltre le aspettative e le speranze di un anno addietro. Un recupero che è stato accompagnato da una ripresa della vita sociale".