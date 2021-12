Covid: Asst Sette Laghi sale a oltre 15mila tamponi a settimana (2)

31 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Ai centri tampone si accede solo con prenotazione da parte di Ats Insubria o dei medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta. A questi numeri vanno sommati i tamponi effettuati sempre da Asst Sette Laghi ai propri operatori e ai pazienti ricoverati o che giungono nei Pronto soccorso, e quelli eseguiti a domicilio dei pazienti, un'attività portata avanti da tempo con una media di 100 tamponi settimanali a casa di chi, su indicazione di Ats, non può raggiungere i centri tampone.

"Questi numeri devono essere letti in due modi. Sono la nostra risposta alle esigenze dei cittadini in questa fase in cui c'è grande domanda di tamponi molecolari, come ha rilevato l'Ats. Al contempo, sono il frutto di un grandissimo sforzo del nostro personale, chiamato ancora una volta a fare di più", tiene a sottolineare il dg di Asst Sette Laghi, Gianni Bonelli.

"Stiamo attraversando una fase dell'emergenza caratterizzata da una complessità ancora maggiore e da un livello di attività necessaria ancora più impegnativa. I nostri operatori ce la stanno davvero mettendo tutta e so che continueranno a farlo. E' fondamentale però che ci sia ampia consapevolezza di questo straordinario impegno e che essa sia uno sprone alla responsabilità da parte di tutti", conclude.