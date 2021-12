Capodanno: Fontana, 'niente panico, pizzico di ottimismo per il futuro'

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Auguri a tutti di trascorrere questo fine e inizio d'anno con lo stesso senso di responsabilità dimostrato finora, ma anche con un pizzico di ottimismo per il futuro. Perché come ci dicono gli esperti la situazione si è fatta nuovamente un po' complicata, ma non bisogna farsi prendere dal panico, in quanto, grazie ai vaccini, non è lontanamente paragonabile allo scorso anno e ancora una volta, uniti, la supereremo". Ad affermarlo è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.