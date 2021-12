Calcio: tifosi Inter contro Lukaku, 'non conta chi scappa ma chi resta nella tempesta'

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. - (Adnkronos) - "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta!!! Ciao Romelu". Recita così lo striscione esposto, fuori dallo stadio 'Meazza' di Milano, dalla Curva Nord dell'Inter, il tifo organizzato nerazzurro e rivolto a Romelu Lukaku. L'ex centravanti dell'Inter, passato la scorsa estate al Chelsea, si è scusato con parole al miele nei confronti dell'Inter per il 'tradimento' estivo dicendosi pronto a tornare in un prossimo futuro.