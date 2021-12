Basket: Nba, rinviata Denver-Golden State per i numerosi casi Covid nei Nuggets

31 dicembre 2021 a

Denver, 31 dic. - (Adnkronos) - Il match Nba tra i Denver Nuggets e i Golden State Warriors è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'aumento dei contagi da Covid all'interno del roster della squadra del Colorado. I Nuggets non erano in grado di avere a disposizione gli otto giocatori richiesti come numero minimo per scendere in campo, portando così a 11 il conto delle gare rinviate causa Covid in questa delicata fase di regular season.