Atletica: BoClassic, etiope Gebresilasie vince tra gli uomini e De Caro 4°

Bolzano, 31 dic. - (Adnkronos) - Tadese Worku Gebresilasie si impone nella gara maschile della BoClassic 2021, la gara podistica di San Silvestro andata in scena per le vie del centro di Bolzano. L'etiope completa i 10 chilometri (otto giri da 1,25 km ciascuno) del percorso con il tempo di 28'18” (a 16 secondi dal record della manifestazione) precedendo il connazionale Tamirat Tola, vincitore a Bolzano nel 2015 e nel 2018, di otto secondi. Terzo posto per il britannico Thomas Mortimer (29'23"). Ottimo quarto posto per l'azzurro Dario De Caro (29'27"), 24enne torinese cresciuto esponenzialmente in questa stagione e autore di una grande rimonta nella seconda parte di gara che lo ha portata a sfiorare il podio.