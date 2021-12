Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company

31 dicembre 2021 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical Ai analytics ed è leader nel settore turismo, fintech e location intelligence e l'operazione ha una valorizzazione complessiva pari a 16,5 milioni di euro, fa sapere la società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva. Almawave è impegnata nel settore dell'Intelligenza Artificiale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, The Data Appeal Company è una società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical Ai analytics, nel settore turismo, fintech e location intelligence. L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento in Almawave della partecipazione rappresentativa del 75,76% del capitale di The Data Appeal Company (per una valorizzazione pari a 12,5 milioni di euro) a fronte di un aumento di capitale di Almawave che sarà riservato ai soci di The Data Appeal Company.

Le azioni Almawave oggetto dell'aumento di capitale avranno un prezzo di emissione pari al maggiore tra il valore medio di quotazione per azione nei 30 giorni precedenti l'esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione a servizio dell'aumento di capitale e 6 Euro. The Data Appeal Company ha maturato ricavi per circa 1,5 milioni di euro nel 2020 e nel 2021 si stima un tasso di crescita superiore al 40%. La società vede tra i soci venditori anche i fondi Indaco Venture Partners Sgr, Airbridge Investments B.v e H-Farm ed è una scale up ad alto potenziale di crescita che fornisce ad oltre 140 clienti in tutto il mondo - tra cui Best Western, Jll, Intesa San Paolo, Carto, Coca-Cola e Campari oltre a numerose Pubbliche Amministrazioni - strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e alternative data, con l'obiettivo di facilitare i processi decisionali e rendere possibile l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati. La società conta su un team di 30 professionisti, con competenze Ai consolidate e conoscenze verticali di industry che consentono la valorizzazione dei casi d'uso.

The Data Appeal Company ha conquistato numerosi riconoscimenti tra cui i più recenti Elite di Travelport e Amazon Web Services 2021. "Sono entusiasta di questo accordo che testimonia la capacità di attrazione di talenti e porta una ulteriore leva di accelerazione nel percorso di crescita e creazione di valore di Almawave. The Data Appeal Company ha un fit perfetto per il perseguimento e rafforzamento dei nostri obiettivi strategici" ha commentato l'ad di Almawave, Valeria Sandei. Per Mirko Lalli, fondatore e ad di The Data Appeal, "l'acquisizione di The Data Appeal da parte di Almawave è un enorme riconoscimento del lavoro svolto, del valore creato e del percorso tracciato per gli anni a venire". "È con grande soddisfazione ed entusiasmo - aggiunge- che iniziamo questa nuova fase di sviluppo che ci permetterà di crescere più velocemente e rafforzarci anche sui mercati internazionali".