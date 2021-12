Scuola: Ianniello (studenti medi), 'obbligo super green pass su bus? Più assenze, Mi intervenga'

30 dicembre 2021 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L'obbligo del green pass rafforzato sui mezzi pubblici ai minorenni è fortemente problematico. Non avere considerato che un consistente numero di minori non è vaccinato e che rischia di essere tagliato fuori, più di quanto già non sia, peggiora una situazione già critica dal punto di vista del loro benessere psicologico, sottoponendo la popolazione studentesca non vaccinata non per propria scelta ad un doppio colpo: quello conseguente al no al vaccino dei genitori no vax e quello che deriva dall'impossibilità degli studenti a muoversi con i mezzi pubblici in quanto sprovvisti del pass". Lo dice all'Adnkronos Luca Ianniello, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi.

"Prevediamo un impatto oltre che sulla salute mentale dei ragazzi non vaccinati anche sulla loro dispersione scolastica. Ci saranno senza dubbio più assenze. Chiediamo che il Ministero dell'Istruzione intervenga per garantire che in tutte le scuole ci sia flessibilità ed attenzione da parte del personale scolastico nell'individuazione di situazioni e soluzioni. Forse l'obbligo vaccinale avrebbe risolto tanti problemi", conclude Ianniello.