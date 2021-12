Pnrr: alleanza lombarda per progetto pilota di rilancio dei borghi (2)

30 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Per guardare in modo strategico alla valorizzazione del territorio "è necessario sostenere lo sviluppo di una visione condivisa, che favorisca la formulazione di proposte di ampio respiro, che diventino opportunità di crescita per le persone, per l'economia e per la comunità. Fondazione Cariplo - ha spiegato il presidente Giovanni Fosti - promuove e partecipa a questa alleanza di territorio, per accompagnare la progettazione e abilitare nuove competenze negli Enti che intendono candidare il proprio progetto di rigenerazione culturale e sociale, cogliendo le opportunità offerte dalle prime risorse messe a disposizione dal Pnrr in questo ambito".

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online delle Regione Lombardia entro le 15 del 24 gennaio 2022. Tra le varie attività che verranno attuate per giungere alla selezione del borgo e al sostegno dell'intervento, Regione Lombardia coordinerà l'avvio e l'attuazione della linea di intervento, con la promozione del bando e istituendo una segreteria tecnica e un nucleo di valutazione. Entro il 15 marzo 2022, il progetto di rigenerazione sociale ed economica del borgo storico verrà presentato al ministero della Cultura.

Fondazione Cariplo, in collaborazione con Anci Lombardia, sosterrà l'accompagnamento alla progettazione dei territori, e attività di capacity building indirizzate ai Comuni nel percorso di candidatura. PoliS effettuerà analisi sul contesto territoriale lombardo per verificare i possibili impatti dell'intervento, e supporterà nelle fasi di istruttoria e la messa a disposizione dei dati per la verifica della candidabilità dei progetti. Unioncamere Lombardia con le Camere di Commercio lombarde, promuoverà l'iniziativa per favorire l'insediamento nel borgo di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agroalimentare, del sociale, della ricerca per costituire occasione di rilancio occupazionale.