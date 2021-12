Manovra: Galassi (Api), 'ennesima occasione persa, governo sia coraggioso'

30 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - "Chiediamo al governo di avere coraggio. La manovra è di fatto l'ennesima occasione persa. Legge di bilancio e decreto fiscale non vanno nella giusta direzione. Manca qualcosa: il fare scelte forti, il taglio deciso del cuneo fiscale, il varare riforme strutturali che definiscano una politica industriale ed energetica di medio lungo periodo e sostengano gli investimenti delle imprese". Lo afferma Paolo Galassi, presidente Api l'associazione delle piccole e medie industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo.

"Non possiamo e non dobbiamo spegnere quello che le pmi costruiscono con fatica ogni giorno: la voglia di fare impresa, che genera posti di lavoro e benessere per tutti gli italiani. E, diciamocelo, sta nella forza delle pmi anche la capacità dell'Italia di ripagare il debito contratto con il piano nazionale di ripresa e resilienza".

Per Galassi, "Ancora una volta soli, ma con coraggio, gli imprenditori affronteranno un nuovo anno. Anche per il 2022 non vedo concretamente il governo accanto alle imprese. Accanto a noi - imprenditrici e imprenditori - che insieme ai nostri collaboratori stiamo affrontando la fine di un anno complesso, diviso tra ripresa, mancanza di figure professionali e preoccupazione per quello che sta accadendo, mettendo a rischio la salute di tutti".