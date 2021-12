Manovra: Boschi, 'Italia ora corre ma metodo viziato'

30 dicembre 2021 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti di questa legge di Bilancio. Molte misure contenute nella manovra le abbiamo condivise, altre le abbiamo proposte, come le norme per l'occupazione femminile, la riduzione delle tasse e il bonus cultura per i diciottenni". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio

"Eppure –ha proseguito- è una legge di Bilancio viziata politicamente per il metodo che è stato usato: i tempi sono stati compressi e il vero dibattito limitato ad un solo ramo del Parlamento. Noi pensiamo che vada superato il bicameralismo paritario, ma con una riforma costituzionale, non con strappi istituzionali. Chi oggi fa finta di niente perché abbiamo un Governo di cui ci fidiamo non potrà parlare un domani quando ci sarà un Governo di cui non ci fidiamo”.

“L'Italia un anno fa era ferma, ora corre. Senza il coraggio di Italia viva, questa svolta -ha poi rivendicato Boschi- non ci sarebbe stata. Noi, un anno fa, abbiamo preferito pensare all'interesse del Paese e non inseguire i sondaggi. Abbiamo fatto bene perché oggi l'Italia abbiamo un Governo che rappresenta questo cambiamento: ha ripreso la marcia, la credibilità del Paese è cresciuta e l'economia viaggia più veloce delle aspettative”.