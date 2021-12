Libri: record per la Bibbia appartenuta al leggendario mago Houdini

30 dicembre 2021 a

a

a

New York, 30 dic. - (Adnkronos) - Prezzo record per la Bibbia appartenuta a leggendario Harry Houdini (1874-1926), uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, divenuto celebre grazie alle sue fughe impossibili. All'asta organizzata da Potter & Potter Auctions a Chicago sono stati messi in vendita i cimeli della collezione del mago statunitense Joseph Dunninger (1892-1975). Il pezzo forte del catalogo è stata la copia del volume di Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) di Houdini che è stata aggiudicata per 102.000 dollari, più di quattro volte la sua stima.

Questa edizione Red Letter del 1901 fu pubblicata dalla World Syndicate Company di New York ed era configurata per permettere al mago di 'leggere' la mente di uno spettatore con totale accuratezza. Quando un volontario sfogliava una qualsiasi pagina, Houdini poteva determinare istantaneamente quale capitolo e versetto quella persona stava leggendo. Questa illusione fu firmata da Houdini nell'esemplare che ha raggiunto il nuovo record mondiale per un cimelio del celebre mago: "A Dunninger con i migliori auguri 30 novembre 1925".