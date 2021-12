Incidenti: scontro auto-moto a Milano, due feriti

30 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Due motociclisti sono rimasti feriti a Milano nello scontro con un'auto. Alle 15 in via Luigi Ornato, in zona Niguarda, i due sono stati sbalzati a terra dopo essersi scontrati con il mezzo. La passeggera, una donna di 45 anni, ha riportato un trauma cranico e ferite all'addome, a una gamba e a un braccio ed è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il conducente della moto, un uomo di 39 anni, ha avuto un trauma a una gamba e a una spalla ed è stato trasferito in codice giallo al San Gerardo di Monza.

La conducente dell'auto è stata valutata dal personale del 118 ma non ospedalizzata. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e i vigili urbani.