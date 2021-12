30 dicembre 2021 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Bene il Governo con i nuovi provvedimenti per contenere il contagio. I non vaccinati si assumano la responsabilità della loro scelta. Una scelta che determina gravi conseguenze per l'intera comunità: a partire dalla congestione delle terapie intensive". Così l'eurodeputata Pd, Alessandra Moretti, su twitter.