Covid: Marzetti (Farmacap), 'proporrò a Rai diffusione tutorial per tamponi fai-da-te'

30 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Proporrò alla Rai la diffusione di un tutorial in tv per imparare a fare tamponi nasali antigenici e salivari in autonomia, invece di stare ore in fila in farmacia in un momento in cui il sistema dei tamponi e' preso d'assalto nonostante le sue incertezze". E' la proposta di Jacopo Marzetti, presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori che in qualità anche di commissario Farmacap all'Adnkronos aggiunge: "come Farmacap sto predisponendo l'acquisto dei macchinari necessari alla effettuazione di tamponi molecolari nelle 45 farmacie della rete, per proporre alla Regione Lazio l'iter burocratico che consenta anche alle farmacie, che adesso possono fare solo antigenici, di essere tra i soggetti autorizzati ad effettuarli".