Manovra: Fdi scrive a Mattarella, 'è scandalo, intervenga il garante della Costituzione'**

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Una maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle poltrone, ha prodotto una manovrata sbagliata, senza visione e prospettiva". Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Camera dei deputati per annunciare che i parlamentari di Giorgia Meloni si rivolgeranno al capo dello Stato.

"Sulla Finanziaria è avvenuto qualcosa di scandaloso, per questo Fratelli d'Italia invierà al presidente della Repubblica una lettera di denuncia di quanto sta accadendo raccontando punto per punto la trattazione di questo documento -ha spiegato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida-. Un documento che non è stato discusso e non lo dice l'opposizione ma la commissione Finanze, che ha rifiutato di dare il suo parere sulla legge perchè è impossibile esaminare in poche ore un testo che dà 30mld di euro. La sinistra, nel 2018, con una tempistica molto più ampia, decise di rivolgersi alla Corte costituzionale e allora la Cartabia specificò che era sbagliato agire in questo modo".

Lollobrigida ha anche spiegato che nella lettera al capo dello Stato FdI denuncerà "il monocameralismo di fatto che si sta instaurando in Italia. Vorremo che Mattarella intervenisse su questo tema, desse la possibilità ai cittadini di avere riposte. Esistono delle garanzie costituzionali che devono essere valide".