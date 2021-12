Sci: Innerhofer, 'ho ritrovato buone sensazioni'

29 dicembre 2021 a

a

a

Bormio, 29 dic. - (Adnkronos) - “Ho trovato sensazioni che mi piacevano. Ci ho messo un po' per trovare il ritmo in cima, a prendere confidenza. Certi tratti erano buoni, perché ho sentito bene lo sci e sono riuscito a farlo tagliare senza sporcare. Il risultato è relativo, è uno step in avanti: quello che conta è la sensazione. E' difficile ogni tanto trovare quella giusta, l'importante è riprovare. Oggi ho usato gli sci vecchi e le sensazioni erano migliori. Ho margine perché ci sono parziali in cui sono tra i migliori, e altri in cui devo migliorare”. Lo dice Christof Innerhofer dopo il 18° posto nel primo dei due SuperG di Bormio.