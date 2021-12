Rifiuti: controlli a Mantova, 4 denunciati

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Militari del comando provinciale di Mantova e carabinieri della Forestale hanno eseguito una serie di controlli sul trasporto di rifiuti. Sono state contestate sia sanzioni al codice della strada che al testo unico ambientale che hanno portato alla denuncia di quattro persone per trasporto rifiuti non pericolosi da soggetti non iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali, quattro violazioni amministrative per mancata esibizione o dati incompleti del Fir per rifiuti pericolosi e quattro violazioni al codice della strada. Individuati anche tre trasporti rifiuti privi di alcun documento, che hanno determinato il sequestro dei mezzi al fine della confisca.