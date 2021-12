Quirinale: Bindi, 'di fronte a rischio spaccatura, tifo per Draghi al Colle'

29 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Mi fa piacere che il mio paese goda di stima internazionale e venga portato ad esempio nella lotta alla pandemia. Credo però che questi giudizi più che alla situazione reale dell'Italia siano riferiti all'affidabilità e all'autorevolezza di Sergio Mattarella e Mario Draghi". Così Rosy Bindi in un'intervista al Manifesto.

"Ho sempre ritenuto che Draghi dovesse restare al governo, ma di fronte al rischio di una spaccatura tifo perché faccia il Capo dello Stato. Credo sia fondamentale che il mondo per 7 anni abbia la certezza che lui c'è, è un punto di riferimento per l'Italia e per l'Europa. Il Parlamento farebbe bene a chiederglielo in modo unitario". E poi si va a votare? "Guardi, questo rischio non c'è. Mi creda".

Quanto al Pd, Bindi osserva: quella di Enrico Letta "è una leadership riconosciuta e autorevole (...) Il punto è che per ricostruire il centrosinistra il Pd deve superare se stesso e l'idea di un'alleanza come sommatoria di partitini con diritto di veto, costretti a stare insieme dal sistema maggioritario. (...) Col 20-21% non vai da nessuna parte, bisogna rifare la sinistra in Italia".