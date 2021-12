29 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - E' un 33enne di origine egiziana, senza fissa dimora, l'uomo investito e ucciso da un treno, la mattina del 28 dicembre scorso, lungo la linea Milano-Torino. Il 118, intervenuto sul posto, non aveva potuto far altro che constatare il decesso vicino alla stazione Milano-Certosa, non distante da via Chiasserini.