29 dicembre 2021

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Un uomo è riuscito a rapinare un albergo in via Camillo Finocchiaro Aprile, in zona Repubblica a Milano. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.45, è entrato nella struttura e ha minacciato verbalmente la dipendente alla reception, la quale è fuggita con un collega. Rimasto solo il rapinatore ha preso 400 euro in un cassetto e si è allontanato prima dell'arrivo della polizia.