Maturità: Pittoni (Lega), 'bene a prova scritta italiano, non farà perdere valore a titolo'

29 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Un minimo di selezione in più potrebbe essere utile per non fare perdere valore al titolo che con la Maturità i ragazzi guadagnano". Lo dice all'Adnkronos il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama e aggiunge: "Bene dunque alla prova scritta di italiano per non far perdere ulteriormente valore al titolo di studio".