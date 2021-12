Covid: prefettura Milano, controlli rafforzati, negozi restano con porte aperte

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha predisposto, nella seduta di oggi, "misure rafforzate" per i servizi di fine anno: i servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici.

Il Comitato ha ritenuto utile, per contenere i contagi, "un rinvio dell'entrata in vigore nel capoluogo di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento del Comune di Milano 'Qualità dell'aria' che prevede che dal 1 gennaio 2022 gli esercizi commerciali dotati di impianto di climatizzazione debbano tenere le porte chiuse, rinvio per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre lo stato di emergenza".

Nella stessa seduta è stata espressa "piena condivisione" per l'azione messa in atto dal Comune di Milano "per dare un dignitoso ricovero ai senzatetto e clochard, azione che proseguirà nei prossimi giorni, in particolare nell'area della stazione Centrale, anche in previsione di un abbassamento delle temperature sotto lo zero nelle prossime settimane".