Covid: in Toscana record contagi da inizio pandemia, ma calano ricoveri gravi

Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - Oggi in Toscana sono stati registrati 7.304 nuovi casi positivi da Covid su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Il dato odierno è il valore più alto mai registrato. Il tasso dei nuovi positivi sui tamponi effettuati è 13,03%, dato che sale al 50,4% sulle prime diagnosi, anche questo mai stato cosi alto. Calano i ricoveri in terapia intensiva, il tasso di occupazione è al 13,68% con 78 ricoverati (-2 rispetto a ieri). I ricoveri in area medica toccano quota 549 (+29 rispetto a ieri) e il tasso di occupazione è al 10,91% (il limite per rimanere zona bianca è del 15%). E' quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

Un anno fa erano ricoverate 157 persone in Terapia Intensiva e 879 in area medica (pur con zone rosse e coprifuoco), immaginate cosa sarebbe successo se non avessimo avuto i vaccini con la variante Omicron. Un anno fa dal 1 al 29 dicembre ci sono stati 1032 morti, quest'anno 138. Quasi 8 volte in meno. I dati dell'ultima settimana dicono che in Toscana che chi non è vaccinato rischia di finire in terapia intensiva 10 volte in più rispetto a chi ha il vaccino.