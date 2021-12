Covid: in Lombardia attivati altri 78 posti letto in terapie intensive

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Nuovi posti letto di terapia intensiva destinati ai pazienti Covid attivati in Lombardia. Sono altre 78 le unità in aggiunta alle attuali 185, per un totale di 263 posti letto, si spiega dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'aumento delle richieste negli ultimi giorni.

In caso di necessità e previe intese con il Coordinamento regionale delle terapie intensive, i pazienti positivi al test per Covid-19 che necessitano di assistenza intensiva possono essere ricoverati anche in altri centri rispetto a quelli previsti, purché in isolamento in box singolo.

Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, la Direzione generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita in Fiera Milano City.