Capodanno: Covid spegne piazze e discoteche, a Milano teatro e feste in casa (2)

(Adnkronos) - Ma se il Covid spegne le feste in piazza e in discoteca, teatri e altri locali resistono alle restrizioni. Al Teatro Franco Parenti vanno in scena due spettacoli per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: 'Il rompiballe' di Francis Veber e 'Mrs. Fairytale' di Filippo Timi, seguiti da un brindisi e assaggi nel dehors riscaldato con vista sulla piscina dei Bagni Misteriosi. Al Teatro Carcano andranno in scena la musica e le acrobazie dei The black blues brothers e al Teatro Manzoni 'Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?' con Vanessa Incontrada.

Per un capodanno all'insegna della musica classica all'Auditorium di Milano fondazione Cariplo, l'orchestra sinfonica La Verdi suonerà la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il Blue Note, invece, organizza anche quest'anno il cenone di Capodanno, all'insegna della musica di Angels in Harlem Gospel Choir,

Anche lo storico Zelig apre le sue porte la sera del 31 dicembre per salutare il nuovo anno insieme ad alcuni dei comici del cabaret milanese: lo spettacolo avrà inizio alle 22.30, con il tradizionale brindisi di mezzanotte, con alcuni dei più noti cabarettisti della scena milanese, in una serata condotta da Davide Paniate.