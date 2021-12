Camorra: Picierno (Pd), 'serve nuovo piano strategico'

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “La pandemia, il rialzo dei contagi e la campagna vaccinale stanno monopolizzando da mesi le cronache e il dibattito pubblico. Si tratta di una dinamica fisiologica e inevitabile ma, allo stesso tempo, si registra una preoccupante assuefazione o addirittura un calo di interesse verso la recrudescenza degli episodi di camorra che si stanno abbattendo tragicamente su Napoli e sul suo hinterland". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Il Covid ha acuito le diseguaglianze e inasprito la crisi socioeconomica, generando nuovo terreno fertile per le organizzazioni criminali. Per questo reputo doppiamente preoccupante l'abbassamento del livello di attenzione verso questo fenomeno. Si spara e si uccide in mezzo alla strada a qualsiasi ora del giorno e della notte poiché è in corso una feroce guerra tra bande, mentre sono sempre più i giovani senza lavoro che vengono reclutati dalla camorra".

"Bisogna che il tema torni a essere centrale e prioritario, anche questa è una vera è proprio emergenza. Servono azioni specifiche inserite in una programmazione ad ampio raggio che sappia coniugare un rafforzamento dell'operato delle forze dell'ordine – iniziando a rimpolpare gli organici – e percorsi di inclusione sociale e occupazionale, che siano ben saldati al contrasto della dispersione scolastica”.