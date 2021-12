29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "A nome delle deputate e dei deputati del gruppo Liberi e uguali esprimo al nuovo segretario generale della Camera dei deputati, dottor Fabrizio Castaldi, gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Un doveroso ringraziamento va alla dottoressa Lucia Pagano per l'impegno e per la professionalità con cui ha svolto il suo incarico in questi anni". Lo afferma il capogruppo di Leu, Federico Fornaro.