Bollette: FdI, 'nostro Odg per contenimento costi agroalimentare'

29 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Le materie prime agricole sono ormai merce rara, costosa: è sempre più oneroso produrre, ed ancora di più vendere i propri prodotti, e questo sta portando produttori e consumatori al massacro". Lo dicono i deputati di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta, rispettivamente segretario e capogruppo in commissione Agricoltura.

"Non possiamo aspettarci che i consumatori paghino il costo della crisi energetica, né tantomeno che i produttori facciano la fame. Materie prime ed energia sono ambiti di interesse strategico nazionale del nostro Paese ed è naturale e doveroso che lo Stato scenda in campo a tutela dei propri cittadini e delle proprie imprese", proseguono.

"Adottando il nostro ordine del giorno in Commissione Agricoltura, il Governo si deve assumere l'impegno di garantire un contenimento dei costi sopravvenuti, nonché misure economiche straordinarie per permettere al mondo produttivo agroalimentare di fare fronte a costi sempre più insostenibili per quelli che possono essere carburanti o mezzi tecnici di produzione”, concludono gli esponenti di FdI.