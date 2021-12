Banco Bpm: aderisce a due iniziative in tema di sviluppo sostenibile

29 dicembre 2021 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il gruppo Banco Bpm, in linea con i target Esg fissati nel recente Piano strategico 2021-2024 presentato al mercato, ha aderito a due importanti iniziative internazionali: il Global compact delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact o Ungc) e la Task force on Climate-related financial disclosures (Tcfd).

Lanciato nel 2000, lo United nations global compact è un'iniziativa volontaria delle Nazioni Unite che conta oggi circa 15 mila società di 162 paesi diversi ed incoraggia le imprese aderenti a creare un modello economico sostenibile e inclusivo. Creata nel 2015 dal Financial stability board (Fsb), la Tcfd è una organizzazione internazionale volta a incoraggiare le aziende a una maggiore trasparenza sui rischi e opportunità finanziarie associate al cambiamento climatico. "Aderendo alle più rilevanti iniziative internazionali Banco Bpm raggiunge un altro importante obiettivo della propria strategia Esg, uno dei tre fattori abilitanti del Piano strategico 2021-2024, e ribadisce la volontà di rispettare i principi di integrità e sostenibilità, che sono parte della propria azione, cultura e operatività quotidiana" dichiara l'amministratore delegato Giuseppe Castagna.

"Siamo fermamente convinti che tali valori siano fondamentali per creare ricchezza sostenibile a lungo termine per i nostri stakeholder e per i territori in cui il gruppo è presente e confermiamo altresì l'impegno a prendere parte a progetti e collaborazioni che promuovano un ampio sviluppo degli obiettivi delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu", conclude.