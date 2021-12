Covid: dubbi M5S su super green pass per lavoro, allora si valuti obbligo vaccinale**

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Quale sarebbe la ratio di distinguere tra un lavoratore e un disoccupato? E' la domanda che il ministro Stefano Patuanelli avrebbe posto in cabina di regia nella discussione sul green pass rafforzato per i lavoratori. Il capodelegazione M5S avrebbe espresso dubbi sulla misura ma con motivazioni opposte a quelle della Lega.

Patuanelli, si apprende da fonti di governo, avrebbe sottolineato che finora si è sempre ragionato per funzioni: forze dell'ordine, docenti, sanitari, lavori a contatto con le persone. Quale sarebbe la ratio di distinguere tra lavoratori e un disoccupato? "Non siamo contrari all'obbligo di super Green pass come dimostrano i precedenti decreti, ma con raziocinio. Forse a questo punto - avrebbe detto Patuanelli - conviene ragionare sull'obbligo vaccinale".