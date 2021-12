Scuola: Mi, 'pronta nota su proroga organico emergenza, oggi informativa sindacale'

28 dicembre 2021 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Fonti del Ministero dell'Istruzione rendono noto che è pronta una nota per le scuole relativa alla proroga dell'organico docente e Ata prevista dalla legge di bilancio in votazione alla Camera dei deputati. La nota supporterà le istituzioni scolastiche in vista della scadenza dei contratti, prevista il prossimo 30 dicembre. Contratti che potranno essere prorogati. Oggi pomeriggio si svolgerà l'informativa sindacale.