Sci: CdM, Worley vince gigante Lienz e Brignone quarta

28 dicembre 2021 a

a

a

Lienz, 28 dic. - (Adnkronos) - Tessa Worley vince lo slalom gigante di Lienz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La francese conclude le due manche con il tempo di 2'03"88 precedendo la slovacca Petra Vlhova (2'04"18) e la svedese Sara Hector (2'04"26). Quarto posto per Federica Brignone (2'04"52) la migliore delle azzurre. Sesto posto per Marta Bassino (2'04"98), dodicesima Sofia Goggia (2'05"60), ventitreesima Roberta Melesi (2'06"13) e ventiquattresima Elena Curtoni (2'06"43).