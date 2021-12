La Thailandia lancia uno spazio di cucina online con ricette dalla "medicina più gustosa del mondo"

28 dicembre 2021 a

BANGKOK, 28 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- In un mondo ormai più sensibile al tema della salute, un numero crescente di persone presta maggiore attenzione al cibo e all'alimentazione sana. Per dare ulteriore slancio a questa tendenza, il Dipartimento di promozione culturale della Thailandia ha deciso di promuovere il cibo thailandese come una vera e propria cura benefica per la salute tramite il sito web ThaiTasteTherapy.com, uno spazio online di cucina thai con 50 ricette e informazioni su ingredienti grezzi ed erbe thailandesi.

Già famosa in tutto il mondo per la sua affascinante varietà di sapori, la gastronomia thailandese si basa sulla saggezza locale di secoli fa, rielaborata in chiave moderna per favorire salute, benessere e cura attraverso il cibo. La Thailandia è quindi onorata di condividere le conoscenze su piatti locali provenienti da tutto il Regno, che non solo soddisfano il palato, ma hanno anche proprietà curative per vari disturbi.

Come ha dichiarato Chai Nakhonchai, Direttore generale del Dipartimento di promozione culturale, il cibo thailandese, pur essendo un patrimonio culturale intangibile elogiato in tutto il mondo per la sua varietà, ha molti altri benefici oltre al gusto sopraffino: gran parte dei piatti sono infatti ricchi di verdure, erbe e spezie dalle proprietà nutraceutiche (alimenti contenenti sostanze utili per la salute e con benefici terapeutici), che a loro volta possono aiutare l'organismo a combattere le malattie e contribuire a mantenere salute e vitalità. Non è esagerato definire la cucina thailandese "la medicina più gustosa del mondo".

Alcuni dei piatti proposti

Per un'alimentazione sana, visitare il sito web www.thaitastetherapy.com per ricevere ricette di cucina thailandese facili da seguire e un elenco di risorse online per scoprire dove acquistare gli ingredienti.

