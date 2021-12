28 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Condivido virgola per virgola l'appello al Governo Draghi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in vista delle decisioni che prenderà domani: obbligo vaccinale o lockdown per no vax sul modello di Austria e Germania”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.