Covid: Castelli, 'impegno Patuanelli e governo continuerà ad essere massimo'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “A Stefano Patuanelli va tutta la mia solidarietà per le minacce di morte che ha ricevuto. L'impegno suo, del Movimento e del Governo, per contrastare la pandemia da Covid 19, continuerà ad essere massimo. Abbiamo l'obbligo, non solo morale, di garantire ai cittadini sicurezza sanitaria ed una rapida ripresa economica. Come abbiamo fatto sin dall'inizio, continueremo a mettere in campo tutte le misure necessarie”. Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.