Covid: a Milano sequestrate oltre mille mascherine vendute abusivamente

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - La polizia locale ha sequestrato a Milano oltre mille mascherine Ffp2 vendute senza autorizzazione commerciale su un banchetto in pieno centro. Gli agenti hanno sorpreso un uomo di nazionalità filippina che aveva allestito un banchetto in via Dogana, dietro a piazza Duomo. Intorno alla bancarella si era formato un assembramento di persone che ha attirato l'attenzione degli agenti in pattuglia. Sul banchetto erano esposte mascherine in scatole da 30 dispositivi, dotate di marchio Ce, a 7 euro ciascuna, vendute senza autorizzazione.