Genova, 28 dic. - (Adnkronos) - Domenico Criscito nuovamente positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso difensore del Genoa su Instagram: "Dopo bambini moglie e tata non poteva farsi scappare anche me. Maledetto Covid... dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...".