Calcio: CR7 il giocatore più social del 2021 davanti a Messi e Neymar

Milano, 28 dic. - (Adnkronos) - La superstar portoghese Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United e capitano della Nazionale è il calciatore più social del 2021. Al secondo posto, fresco vincitore del Pallone d'Oro, si piazza Lionel Messi, seguito (più distante) da Neymar che chiude il podio. Questo è quanto emerge dal monitoraggio annuale Calcio 2021 di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer intelligence, che monitora e misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social.

Cristiano Ronaldo, infatti quest'anno (periodo di rilevazione: 1 gennaio - 15 dicembre 2021) ha totalizzato 2,1 miliardi di interazioni social a livello mondiale, di cui 340 milioni su Facebook, 1,7 miliiardi su Instagram e 28 milioni su Twitter. Al secondo posto l'eterno rivale Lionel Messi con 1,1 miliardi di interazioni suddivise solo tra Facebook (192 milioni di interazioni) e Instagram (972 milioni). Chiude il podio il campione brasiliano, compagno di squadra di Messi al Paris Saint-Germain, Neymar con complessive 751 milioni di interazioni nel 2021.

“Quelli di Ronaldo, Messi e Neymar, ma non solo, sono risultati straordinari – commenta Stefano Russo, Sales Director Media & Sports di Talkwalker– che oltretutto danno un forte contributo ai risultati in termini di social media ai propri club ma anche alle Leghe nelle quali giocano. Non è un caso che il Paris Saint-Germain che, oltre a Messi e Neymar, schiera anche Mbappè, al quarto posto nella classifica dei calciatori con 397 milioni di interazioni, sia seconda in classifica social 2021 riservata ai club.”