Calcio: CR7 il giocatore più social del 2021 davanti a Messi e Neymar (2)

(Adnkronos) - Al netto di Ronaldo, che come noto è passato al Manchester United (che peraltro è saltato al primo posto della classifica social per club), nella nostra Serie A il calciatore più social del 2021 è Paulo Dybala della Juventus, che occupa la 9° posizione in classifica con 148 milioni di interazioni totali e il milanista Zlatan Ibrahimovic che lo segue a poca distanza piazzandosi in 12° posizione con 124 milioni di interazione complessive. I calciatori italiani, invece, sembrano non brillare particolarmente quando si tratta di performance social: bisogna infatti scendere fino al 51° posto per incontrare il primo degli italiani che è Leonardo Bonucci (39 milioni di interazioni a tutto il 2021), per poi proseguire al 65° con Enrico. Chiesa (32 milioni di interazioni/anno), fino a sprofondare al 78° e 79° posto con Giorgio Chiellini e Gigi Buffon con rispettivamente 27,4 milioni e 27,2 milioni di interazioni.

Le rilevazioni di Talkwalker, raccolte a livello mondiale per tutto il 2021, illustrano che Carlo Ancelotti, oggi al Real Madrid, nonché mister nella passata stagione dell'Everton, è l'allenatore più social del 2021, con oltre 20 milioni di interazioni social a livello mondiale, di cui 5,6 milioni su Facebook, 12,8 milioni su Instagram e 1,9 milioni su Twitter. Al secondo posto Andrea Pirlo, che nonostante attualmente non sia in forza ad alcun team, dimostra di avere mantenuto lo smalto da superstar sui social con 10 milioni di interazioni (di cui poco più. Di 2 milioni su Facebook, 7,8 milioni su Instagram e 354 mila su Twitter) Sul terzo gradino del podio sale Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham, con complessive 7,5 milioni di interazioni.

“Una tripletta azzurra – sottolinea Stefano Russo, Sales Director Media & Sports di Talkwalker – che lascia le briciole agli altri allenatori. Il quarto in classifica, mister dell'Aston Villa Steven Gerrard, infatti, non ha superato nemmeno il milione di interazioni (952 mila). Plauso, invece, per Andriy Shevchenko che al suo esordio come allenatore nel campionato di Serie A con il Genoa si posiziona 6° con oltre 600 mila interazioni precedendo nomi illustri e di lungo corso come Pep Guardiola (299 mila interazioni), Rudi Garcia (41 mila interazioni) e lo special one José Mourinho (4,9 mila interazioni)”