Basket: Nba, per bookie Nets e Warriors favoriti per il titolo

Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - La Nba si avvicina al giro di boa e la classifica inizia a delinearsi in maniera più netta, come riporta Agipronews.Tra i protagonisti di questo inizio di stagione ci sono senz'altro i Brooklyn Nets, favoriti secondo gli esperti Snai per la vittoria del titolo. La formazione di Steve Nash, che detiene attualmente il miglior record nell'Eastern Conference, si trova in quota a 3,50 davanti ai Golden State Warriors, leader della Western, proposti a 5,50.

Più attardate le due finaliste della scorsa stagione, i campioni in carica dei Milwaukee Bucks a 8 e i Phoenix Suns, offerti a 9. Strada in salita invece per i Los Angeles Lakers, alle prese con un periodo di crisi: il successo finale di Lebron James e compagni si gioca a 12. Anche per l'Mvp si prevede una lotta a due tra Warriors e Nets. In questo caso avanti la stella di Golden State Stephen Curry, a 2,25, davanti all'ex compagno di squadra Kevin Durant, ora leader di Brooklyn, in quota a 3,25. Più indietro Giannis Antetokounmpo a 7,50 mentre vale 12 il bis de detentore del premio Nikola Jokic.