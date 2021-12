Scuola: Sasso, 'dispositivi aerazione fondamentali, ora lo dice anche Oms'

27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "I dispositivi di aerazione e ventilazione che assicurano un efficace ricambio dell'aria sono un'arma fondamentale per contrastare la pandemia. Non solo vaccini e tracciamento, ma impianti di areazione soprattutto nelle scuole. Ora lo dice in modo netto e inequivocabile anche l'Oms, sollecitando un cambio di passo a tutti i livelli nel'adozione di questi strumenti". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso che aggiunge: "La cosa conforta soprattutto chi come il sottoscritto da mesi chiede che la campagna vaccinale venga accompagnata e rafforzata dal'installazione di tali dispositivi in tutti gli ambienti chiusi, a cominciare dalle scuole".

"Ci sono già esempi virtuosi di territori che si sono mossi in questa direzione riducendo drasticamente contagi e quarantene. Vanno trovate nuove risorse da destinare alle scuole e si devono convincere gli enti locali, proprietari degli edifici, a supportare al meglio i dirigenti scolastici a livello burocratico e operativo. Su questo invito tutte le forze politiche della maggioranza a collaborare fattivamente, in modo da garantire una seconda parte dell'anno scolastico il più possibile sereno".