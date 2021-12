Scuola: preside Righi, 'ffp2? Da due anni a tutto il personale, da 2021 iva da 5 a 20%'

27 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Già dallo scorso anno abbiamo adottato e distribuito mascherine ffp2 a tutto il personale scolastico, composto da un centinaio di professori ed una trentina di personale Ata, in modo che si sentano più protetti e tranquilli, anche se tutti vaccinati. Le abbiamo riordinate adesso per tutto l'anno prossimo, perché la ditta da cui ci rifornivamo sarebbe passata dal 5% al 20% di iva". Ne parla con l'Adnkronos la preside del romano liceo scientifico Righi, Cinzia Giacomobono, che spiega: "Abbiamo usato per l'acquisto di ffp2 parte dei 40mila euro che abbiamo ricevuto per la dotazione di materiale destinato alla sicurezza come detergenti o pistole spara-liquido sanificatore. Purtroppo non sono fondi sufficienti a comprare un quantitativo di Ffp2 tale da poter essere distribuito quotidianamente a tutti gli studenti, circa 1400 ragazzi. Ma sarebbe meglio che le indossassero tutti".

"O dotano le scuole di altre risorse destinate all'acquisto delle mascherine ffp2, o il commissario straordinario dovrebbe provvedere alla loro distribuzione tanto più che molti ragazzi vengono già a scuola con questi dispositivi di sicurezza, che io personalmente non sopporto, ma che indubbiamente proteggono". Sarebbe un intervento utile alla prevenzione dal covid tanto che "tra il personale abbiamo avuto dall'inizio dell'anno solo due positivi, uno ad inizio anno ed uno a dicembre, ma non so da dove provenissero i contagi", conclude la Dirigente.