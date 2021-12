Scuola: preside Istituto Gesù-Maria, 'palese discriminazione non garantire ffp2 a tutti'

27 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "E' una palese discriminazione non garantire mascherine ffp2 a tutti, personale scolastico e studenti di ogni ordine e grado. E' un controsenso, una contraddizione rispetto alla contagiosità a cui stiamo assistendo". Lo dice senza mezzi termini all'Adnkronos Rocco De Maria, preside dell'Istituto paritario Gesù-Maria, nella Capitale che riferisce: "Già prima della chiusura delle scuole ho assistito ad una progressiva sempre maggiore diffusione dell'uso di ffp2 da parte degli studenti. A cui non mi sono opposto, nonostante l'obbligo fosse per le chirurgiche ed il parere contrario del Cts, perché ho compreso che danno più sicurezza. So che a gennaio i miei alunni verranno tutti in ffp2, ma è una platea di privilegiati e sarà comunque un costo che ricade sulle famiglie".

"E' un controsenso garantire ffp2 solo ad alcuni gruppi di insegnanti e non agli studenti. Dovrebbe essere protetto l'intero mondo della scuola, dunque tutto il personale scolastico e tutti gli allievi - prosegue - Tanto più che oggi le ffp2 sono raccomandate sui mezzi pubblici, su cui viaggiano i nostri adolescenti, sarebbe auspicabile che quelle stesse mascherine fossero adottate anche a scuola. Se vanno indossate sui bus vuol dire che le ffp2 proteggono di più e la scuola dovrebbe essere la prosecuzione naturale di questo". "Ciò che mi da tranquillità sulla ripresa - conclude De Maria - è che il nostro personale è tutto vaccinato, molti hanno fatto già la terza dose".