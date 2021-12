Quirinale: Cuperlo, 'Berlusconi è nome irricevibile'

27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Per il Pd e per tutto il campo del centrosinistra quel nome è irricevibile. Quanto al fatto che lo stesso nome sembra al momento compattare la destra e se, poi, una campagna acquisti dovesse attingere anche ad altre formazioni e ad altri gruppi, questo sinceramente non sono in grado di prevederlo". È quanto dichiara Gianni Cuperlo, esponente Dem, in un' intervista al quotidiano online Spraynews.it.

E su alleanza con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni prosegue: “È un Movimento, che sta guardando, secondo me con coerenza, nonostante le difficoltà proprie di una fase di transizione, al campo del centrosinistra. Un Movimento, che non è l'alleato preferenziale, ma sicuramente uno dei soggetti con cui costruire quel campo largo, di cui abbiamo bisogno per battere la destra”.