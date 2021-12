Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (8)

27 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Roma. "Con la Roma mi piacerebbe vincere tutto! Per iniziare dobbiamo provare a vincere uno scudetto". Lo dice il difensore giallorosso Roger Ibanez ai microfoni di Sky Sport in merito al suo futuro com la maglia della Roma. Dal 23enne brasiliano arrivano anche parole di stima per l'allenatore José Mourinho. "Parlo portoghese e pure italiano quindi riesco a capirlo bene e mi aiuta. Da quando è arrivato ci è sempre stato vicino, ci sta vicino il più possibile, a tutti noi giocatori. Sa tutto di noi calciatori e prova sempre ad aiutarci a 360°'.