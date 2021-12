27 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Lienz. "Peccato per Courchevel, ma non si vive nel passato. Nonostante il risultato penso che la sciata in questa disciplina ci sia, è solo questione di tempo per mettere insieme i pezzi. Una pista molto vecchia maniera, un po' storta con molti dossi ed un passaggio nel bosco: una bella pista da gigante". Lo dice Sofia Goggia in vista del gigante di Lienz.