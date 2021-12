Milano: Sardone (Lega), 'insulti e minacce morte per no a moschea'

27 dicembre 2021 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Insulti e minacce di morte per il no della Lega alla moschea in via Novara a Milano. E' quanto denuncia Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano. "Da giorni ricevo tantissime parole d'odio e di morte per la posizione, espressa dalla Lega a Milano, di contrarietà alla scelta di creare una moschea in Via Novara a Milano e per la nostra richiesta di controllare e chiudere le numerose moschee abusive che ci sono in città", spiega.

"E' chiaro che in un periodo storico di pericolo legato all'estremismo islamiche servono adeguati controlli su determinate realtà. Allo stesso tempo siamo contrari alla volontà delle giunta milanese di trasferire il capannone moschea dall'ex Palasharp all'area parcheggio di Via Novara. I cittadini sono contrari e il consiglio comunale aveva già escluso quest'area dal Piano delle attrezzature religiose, in quando inidoneo", continua Sardone.

"Le minacce di morte che ricevo da mesi su questo tema non mi piegano e di sicuro non ci fanno paura: con la Lega continuerò la nostra battaglia per il rispetto delle leggi e per la sicurezza sempre a testa alta. Non ci facciamo intimidire dagli estremisti", conclude l'eurodeputata leghista.