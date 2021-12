Milano: da Comune 3 mln per accoglienza senzatetto

27 dicembre 2021 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Aumentano i fondi stanziati dal Comune di Milano dedicati all'ospitalità dei senzatetto. Con una delibera approvata dalla giunta, il Comune investe oltre 3 milioni di euro per finanziare negli 11 mesi che vanno da aprile 2022 a febbraio 2023 il sistema di accoglienza residenziale per persone adulte in stato di grave emarginazione, implementando e sperimentando alcuni elementi innovativi. Si tratta di uno stanziamento che prevede, rispetto agli anni precedenti, circa 830mila euro in più che verranno prevalentemente destinati alla creazione di soluzioni abitative di piccole dimensioni, più adatte all'accoglienza dei cosiddetti irriducibili della strada che rifiutano l'ospitalità nei grandi centri.

Le risorse verranno distribuite attraverso un avviso di coprogettazione che punta a coinvolgere il Terzo settore cittadino. Con i fondi verrà finanziato un potenziamento dei posti letto in housing led, soluzioni abitative che identificano la casa come punto di partenza per avviare un percorso di inclusione sociale. La persona verrà ospitata in un appartamento e, nel contesto di un progetto personalizzato, verrà supportata e sostenuta da un educatore che la accompagnerà nel prendersi cura della casa e nel reinserimento lavorativo. Si passerà da 100 a 150 posti per questo tipo di soluzione.

“Si tratta - commenta l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè - di un primo passo nella costruzione di un sistema che privilegia l'accoglienza in piccoli e medi centri o appartamenti che, richiamando l'idea di una vera e propria casa, possano vincere le resistenze degli irriducibili che da tanti anni vivono in strada e avviarli verso un percorso di inclusione sociale. Vogliamo gradualmente aumentare il numero dei centri che offrono questo tipo di soluzione e con questo provvedimento compiamo un primo importante passo in questa direzione”.