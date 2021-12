27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - L'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini è ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine in condizioni piuttosto gravi. L'ottantenne imprenditore friulano è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa e si trova in terapia intensiva. Soltanto pochi mesi fa Zamparini aveva vissuto un grave lutto, la morte del figlio Armando a soli 23 anni.